24 Февраля 2026
RU

"Барселона" отвергла обвинения в финансовых нарушениях

Мировой футбол
Новости
23 Февраля 2026 20:59
37
"Барселона" отвергла обвинения в финансовых нарушениях

"Барселона" выступила с официальным заявлением в ответ на обвинения в предполагаемых финансовых преступлениях.

Как сообщает İdman.Biz, на сайте каталонского клуба опубликован комментарий в связи с появившимися в СМИ сообщениями о якобы нарушении финансовых правил, включая отмывание денег и получение необоснованных комиссионных. Поводом для публикаций стало обращение одного из болельщиков в суд с обвинениями в адрес руководства.

В заявлении подчеркивается, что 15 января 2026 года журналисты двух СМИ и представители организации OCCRP связались с клубом для проверки информации и документов, которые могли лечь в основу материала. В "Барселоне" отметили, что переданные данные были тщательно проанализированы в рамках внутренних процедур с привлечением как внутренних, так и внешних проверок.

По итогам анализа клуб пришел к выводу, что представленная информация не соответствует действительности и основана, предположительно, на ложных или серьезно сфальсифицированных документах. 19 января руководство уведомило журналистов и организацию о том, что сведения являются полностью недостоверными, а документы — поддельными.

В клубе заявили, что намерены немедленно начать юридические действия против лиц, распространивших ложный отчет, а также потребовать возбуждения дисциплинарного производства. Кроме того, "Барселона" рассматривает возможность принятия мер в отношении СМИ, опубликовавшего материал, если будет доказано, что информация была распространена без учета официальной позиции клуба.

В заявлении также отмечается, что появление подобных обвинений совпало с избирательным процессом внутри клуба. В "Барселоне" выразили сожаление в связи с попытками, которые, по их мнению, направлены на влияние на демократические процедуры и имидж клуба.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фонсека раскритиковал вручение Трампу премии мира ФИФА: "Стыд. Футбол этого не заслуживает"
00:39
Мировой футбол

Фонсека раскритиковал вручение Трампу премии мира ФИФА: "Стыд. Футбол этого не заслуживает"

Наставник "Лиона" также высказался о возможном возвращении России к соревнованиям

"Барселона" отказалась продавать Ламина Ямаля в "ПСЖ" за 250 млн евро
00:26
Мировой футбол

"Барселона" отказалась продавать Ламина Ямаля в "ПСЖ" за 250 млн евро

Лапорта подтвердил, что клуб отклонил рекордное предложение

"Фиорентина" покинула зону вылета, минимально обыграв "Пизу" - ВИДЕО
23 Февраля 23:49
Мировой футбол

"Фиорентина" покинула зону вылета, минимально обыграв "Пизу" - ВИДЕО

Единственный гол Кина принес флорентийцам важнейшие три очка
"Фенербахче" упустил шанс стать лидером, сыграв вничью дома - ВИДЕО
23 Февраля 23:32
Мировой футбол

"Фенербахче" упустил шанс стать лидером, сыграв вничью дома - ВИДЕО

Стамбульцы пропустили в компенсированное время и остались вторыми
Игрока "Манчестер Юнайтед" лишили водительских прав
23 Февраля 23:15
Мировой футбол

Игрока "Манчестер Юнайтед" лишили водительских прав

Лени Йоро наказан за серьезное превышение скорости

ФИФА обеспокоена ситуацией в Мексике за месяц до стыков за ЧМ-2026
23 Февраля 22:59
Мировой футбол

ФИФА обеспокоена ситуацией в Мексике за месяц до стыков за ЧМ-2026

Беспорядки могут повлиять на проведение межконтинентальных матчей
Защитник "Реала" извинился перед китайскими болельщиками за скандальный мем
23 Февраля 22:44
Мировой футбол

Защитник "Реала" извинился перед китайскими болельщиками за скандальный мем

Хейсен опубликовал заявление на китайском языке

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
Азербайджанская Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
21 Февраля 16:25
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч пройдет в Евлахе
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей