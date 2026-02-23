"Барселона" отвергла обвинения в финансовых нарушениях

"Барселона" выступила с официальным заявлением в ответ на обвинения в предполагаемых финансовых преступлениях.

Как сообщает İdman.Biz, на сайте каталонского клуба опубликован комментарий в связи с появившимися в СМИ сообщениями о якобы нарушении финансовых правил, включая отмывание денег и получение необоснованных комиссионных. Поводом для публикаций стало обращение одного из болельщиков в суд с обвинениями в адрес руководства.

В заявлении подчеркивается, что 15 января 2026 года журналисты двух СМИ и представители организации OCCRP связались с клубом для проверки информации и документов, которые могли лечь в основу материала. В "Барселоне" отметили, что переданные данные были тщательно проанализированы в рамках внутренних процедур с привлечением как внутренних, так и внешних проверок.

По итогам анализа клуб пришел к выводу, что представленная информация не соответствует действительности и основана, предположительно, на ложных или серьезно сфальсифицированных документах. 19 января руководство уведомило журналистов и организацию о том, что сведения являются полностью недостоверными, а документы — поддельными.

В клубе заявили, что намерены немедленно начать юридические действия против лиц, распространивших ложный отчет, а также потребовать возбуждения дисциплинарного производства. Кроме того, "Барселона" рассматривает возможность принятия мер в отношении СМИ, опубликовавшего материал, если будет доказано, что информация была распространена без учета официальной позиции клуба.

В заявлении также отмечается, что появление подобных обвинений совпало с избирательным процессом внутри клуба. В "Барселоне" выразили сожаление в связи с попытками, которые, по их мнению, направлены на влияние на демократические процедуры и имидж клуба.