24 Февраля 2026
УЕФА назначил арбитров на ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

23 Февраля 2026 21:58
УЕФА назначил арбитров на ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА официально объявил назначения арбитров на ответные стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующая информация опубликована на сайте европейской футбольной организации. В числе назначений - ведущие судьи континента.

Матч "Атлетико" - "Брюгге" обслужит француз Клеман Тюрпен. На игру "Байер" - "Олимпиакос" назначен англичанин Майкл Оливер. Встречу "Интер" - "Буде-Глимт" рассудит испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Поединок "Ньюкасл" - "Карабах" доверен итальянскому арбитру Давиде Массе. Игру "Аталанта" - "Боруссия" Дортмунд обслужит испанец Хосе Мария Санчес. На матч "ПСЖ" - "Монако" назначен румын Иштван Ковач.

Встречу "Ювентус" - "Галатасарай" рассудит португалец Жоау Пиньейру, а центральным арбитром матча "Реал" Мадрид - "Бенфика" станет словенец Славко Винчич.

Ответные игры плей-офф Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 февраля.

