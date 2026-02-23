УЕФА временно отстранил Престианни после скандала в матче "Бенфика" - "Реал"

Полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни временно отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА после расистского скандала в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против "Реала".

Как сообщает İdman.Biz, Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение дисквалифицировать футболиста на время расследования инцидента, связанного с возможными оскорблениями в адрес вингера мадридского клуба Винисиуса Жуниора.

В официальном заявлении организации отмечается, что Престианни отстранен за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения. Таким образом, аргентинец не сможет принять участие в следующем матче клубного турнира.

При этом в УЕФА подчеркнули, что временное отстранение не влияет на окончательное решение, которое может быть принято дисциплинарными органами после завершения расследования.