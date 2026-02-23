Жоан Лапорта признал разрыв отношений с Месси

Бывший президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что его отношения с Лионелем Месси остаются напряженными после ухода игрока из клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Catalunya Radio, Лапорта объяснил, что клуб отказался подписывать соглашение с инвестиционным фондом CVC Capital Partners ради регистрации Месси, поскольку считал его невыгодным.

Лапорта отметил: "Мы не стали подписывать соглашение с CVC, потому что считали его вредным для клуба. "Барселона" выше игроков, руководителей и президентов. Это один из самых печальных моментов в моей работе. Финансовые условия нового контракта были непосильными, поэтому он не смог остаться".

Он подчеркнул, что лично хорошо относился к аргентинцу: "Мы благодарны Месси и другим игрокам. Но клуб тоже многое сделал для них. Не получилось, и Лео не смог продолжить".

Лапорта признал, что отношения между ними ухудшились: "Связь уже не та. Был эпизод на церемонии "Золотого мяча", когда я подошел поздороваться, а он посчитал, что этого делать не нужно. После этого были попытки сблизиться. Отношения пострадали, но он легенда "Барселоны".

Также Лапорта рассказал о случае, когда Месси ночью посетил "Камп Ноу" без предупреждения, чтобы посмотреть реконструкцию стадиона, отметив, что аргентинец должен иметь возможность попасть на арену.

Отметим, что в клубе планируют организовать Месси масштабное чествование и установить ему статую на "Камп Ноу" после завершения реконструкции стадиона.