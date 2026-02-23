Моуринью встал на защиту Престианни перед матчем на "Бернабеу"

Главный тренер футбольного клуба "Бенфика" Жозе Моуринью поддержал Джанлуку Престианни на фоне обсуждения эпизода с возможными расистскими высказываниями перед ответным матчем Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, аргентинский футболист заявил перед командой, что не использовал расистских выражений в адрес Винисиуса, извинился за возникшую ситуацию, а УЕФА пока не применил никаких санкций.

Моуринью выразил доверие игроку и призвал команду сосредоточиться на матче, подчеркнув необходимость игнорировать внешний шум.

Перед игрой ожидается повышенное внимание к возможному эпизоду приветствия между Престианни и Винисиусом или Килианом Мбаппе.

Чтобы снизить давление прессы, Моуринью пропустил пресс-конференцию перед матчем чемпионата против "Авеша" и после победы со счетом 3:0 не стал комментировать ситуацию.

Также тренер скорректировал подготовку команды — "Бенфика" проведет тренировку на "Сантьяго Бернабеу" за день до матча, чтобы адаптироваться к атмосфере стадиона.

Отметим, что рассматривается вариант, при котором Моуринью будет наблюдать за матчем вне скамейки, повторив тактический подход, использованный им в период работы в "Реале".