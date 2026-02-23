24 Февраля 2026
Эдвин ван дер Сар: "Ламенс готов к суровому футболу Премьер-лиги"

23 Февраля 2026 17:54
Эдвин ван дер Сар: "Ламенс готов к суровому футболу Премьер-лиги"

Один из самых титулованных вратарей в истории "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар высоко оценил игру бельгийца Сенне Ламенса, который сегодня защищает ворота манкунианцев. Прославленный голландец отметил, что нынешний первый номер "красных дьяволов" обладает редким для своего возраста хладнокровием.

Как сообщает İdman.Biz, Ван дер Сар провел параллели между менталитетом бельгийских и голландских игроков, отметив надежность Ламенса:

"Сенне — приземленный и очень рассудительный парень. В этом плане мы, голландцы и бельгийцы, во многом схожи. Он выступает просто блестяще. Несмотря на то, что он в команде всего семь-восемь месяцев, уже очевидно: Ламенс полностью готов к суровому футболу английской Премьер-лиги. Он уверенно играет на выходах, контролирует штрафную и помогает партнерам, избегая при этом лишней работы на публику и ненужных эффектных прыжков", — заявил экс-вратарь "Юнайтед".

Напомним, что Ламенс перешел в стан "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне и за короткий срок заслужил статус основного голкипера команды.

İdman.Biz
