23 Февраля 2026
RU

Дик Адвокат покинул пост тренера Кюрасао и пропустит ЧМ-2026

23 Февраля 2026 15:44
12
Знаменитый нидерландский специалист Дик Адвокат принял решение немедленно оставить пост главного тренера национальной команды Кюрасао. 78-летний наставник объяснил свой уход необходимостью сосредоточиться на семье — его дочь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Как сообщает İdman.Biz, из-за этого решения Адвокат пропустит предстоящий чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Его место на посту главного тренера займет 63-летний Фред Рюттен.

"Я всегда говорил, что семья важнее футбола, поэтому это решение было очевидным. Тем не менее мне будет не хватать Кюрасао, местных жителей и моих коллег", — отметил Адвокат.

Вместе с Адвокатом штаб сборной покинули его многолетний ассистент Кор Пот и врач Каспер ван Эйк. Отметим, что Адвокат мог стать самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира, побив рекорд немца Отто Рехагеля, руководившего сборной в возрасте 72 лет.,

Отметим, что под руководством голландца сборная Кюрасао сотворила настоящую сенсацию, став самой маленькой страной в мире по численности населения (156 000 человек), когда-либо квалифицировавшейся на мундиаль. Сам специалист назвал этот успех одним из главных достижений в своей долгой карьере.

а групповом этапе ЧМ-2026 Кюрасао предстоит встретиться с Германией (14 июня), Эквадором (21 июня) и Кот-д'Ивуаром (25 июня).

İdman.Biz
