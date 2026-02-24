Махир Эмрели: "Хочу больше играть и забивать"

Нападающий сборной Азербайджана и "Кайзерслаутерна" Махир Эмрели прокомментировал свое возвращение в строй после продолжительной травмы.

Как сообщает İdman.Biz, 28-летний форвард впервые за три месяца вышел на поле в матче 23-го тура II Бундеслиги против "Пройссен Мюнстер", появившись на замену на 88-й минуте встречи.

"Для меня это был тяжелый период. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто помогал и поддерживал меня в процессе восстановления в последние месяцы", - отметил Эмрели.

Футболист подчеркнул, что постепенно набирает форму и намерен помочь команде в решающей части сезона.

"Сейчас я чувствую себя готовым на 85-90 процентов, а моя мотивация - на 100 процентов. В этом сезоне хочу получать больше игрового времени и забивать больше голов", - заявил форвард.