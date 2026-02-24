24 Февраля 2026
Джой-Лэнс Микелс: "Сабах" всегда выходит на поле только за победой"

24 Февраля 2026 00:10
14
Нападающий "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс прокомментировал предстоящий матч против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz, футболист подчеркнул, что его команда не намерена играть на ничью, несмотря на турнирную ситуацию.

"Сабах" всегда играет на победу. Мы конкурентоспособная команда и хотим выигрывать в каждом матче. Думаю, нас ждет интересная игра", - цитирует слова Микелса futbolinfo.az.

Также форвард не согласился с мнением, что тяжелый выезд "Карабаха" к "Ньюкаслу" может дать бакинцам преимущество.

"Я с этим не согласен. Сезон еще длинный. У соперника была неделя на подготовку, а матч с "Нефтчи" был перенесен. Поэтому не считаю, что это дает нам преимущество", - отметил он.

İdman.Biz
