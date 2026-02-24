Диогу Алмейда: "Конкуренция в Азербайджане очень высокая"

Форвард футбольного клуба "Имишли" Диогу Алмейда поделился впечатлениями об уровне азербайджанского футбола.

Как сообщает İdman.Biz, 25-летний португальский нападающий, выступающий в Азербайджане с прошлого лета, положительно оценил прогресс местного чемпионата.

"Уровень Премьер-лиги высокий. Конкуренция серьезная. Федерация создала для этого условия, так как нет ограничений по количеству легионеров. Каждая команда амбициозна и ведет борьбу на высоком уровне", - цитирует слова Алмейды sportinfo.az.

Португалец отметил, что за полгода успел убедиться в интенсивности и конкурентоспособности чемпионата.