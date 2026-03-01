1 Марта 2026
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Сабах"

1 Марта 2026 11:26
Сегодня будет сыгран заключительный матч 22-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.Biz, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова "Карабах" примет лидера чемпионата "Сабах". Начало встречи запланировано на 19:00.

Перед очным противостоянием "Сабах" занимает первое место с 52 очками. "Карабах" с 45 баллами располагается на второй строчке и в случае победы сможет сократить отставание от лидера.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым. За систему VAR будет отвечать Эльчин Месиев.

