Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Сабах"

Сегодня будет сыгран заключительный матч 22-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.Biz, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова "Карабах" примет лидера чемпионата "Сабах". Начало встречи запланировано на 19:00.

Перед очным противостоянием "Сабах" занимает первое место с 52 очками. "Карабах" с 45 баллами располагается на второй строчке и в случае победы сможет сократить отставание от лидера.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым. За систему VAR будет отвечать Эльчин Месиев.