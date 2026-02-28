28 Февраля 2026
Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Баскетбол
Новости
28 Февраля 2026 15:32
12
Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Эффектный момент с участием игрока сборной Азербайджана по баскетболу вызвал обсуждение в социальных сетях, сообщает İdman.Biz.

В победном матче отборочного раунда чемпионата Европы-2029 против сборной Ирландии форвард национальной команды Джабраил Акперов отметился дальним броском практически с середины площадки. Эпизод произошел на последних секундах одной из атак азербайджанской команды в середине второй четверти.

Подобные попадания нередко деморализуют соперника. Этот момент стал одним из переломных: уступая ходу матча, сборная Азербайджана сумела догнать Ирландию, а затем выиграла вторую четверть (23:16).

Матч завершился со счетом 76:75 в пользу Азербайджана. Эта победа стала первой для команды в отборочном цикле Евробаскета-2029.

İdman.Biz
