Звезда НБА намерен сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Звезда НБА Кевин Дюрант заявил о намерении принять участие в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, 37-летний баскетболист подчеркнул, что не собирается завершать выступления за национальную команду и готов бороться за место в составе, несмотря на то что к моменту Игр ему исполнится 39 лет.

"Вы, ребята из медиа, это придумали. Откуда взялась эта история про "последний танец"? Я не говорил, что не буду играть. Леброн сказал, что не будет. Вы не слышали этого ни от меня, ни от Стефа", - заявил Дюрант.

По словам форварда, он не рассчитывает на автоматическое включение в команду и намерен доказать свою полезность.

"Да, я хочу играть. Я бы очень хотел, но должен поддерживать себя в форме. Я не просто рассчитываю попасть в состав, я хочу приносить пользу на площадке. Я не хочу быть там только по выслуге лет. Хочу доказать, что могу помочь команде побеждать. Сегодня - да, я готов бросить свое имя в эту шляпу", - отметил баскетболист.

Ранее предполагалось, что Олимпиада в Париже станет последней для Дюранта, Леброна Джеймса и Стефена Карри, однако сам игрок эти разговоры опроверг.