"Гянджа" – "Сабах": финал Кубка с привкусом реванша – АНАЛИЗ İDMAN.BİZ

В воскресенье, 22 февраля, состоится финал Кубка Азербайджана по баскетболу. В нем встретятся чемпион Кубка 2023 года "Гянджа" и трехкратный победитель Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) "Сабах". Для бакинского клуба это первый финал Кубка в истории.

У каждой команды – свой опыт и своя мотивация: для "Сабаха" – пополнить копилку достижений новым титулом, для "Гянджи" – не остаться с пустыми руками по окончании сезона, поскольку шансы региональной команды стать чемпионом АБЛ значительно ниже.

Да, у "Сабаха" самый сильный состав легионеров среди команд АБЛ, клуб выступал в еврокубках, однако тот факт, что команда ни разу до этого года не выходила в финал Кубка, говорит о специфике турнира.

Здесь гораздо большую роль играют местные игроки: на площадке одновременно находятся два азербайджанских баскетболиста, в отличие от АБЛ, где играет один местный игрок и четыре легионера.

Путь до финала

Обе команды начали борьбу в Кубке с четвертьфинальной стадии.

"Гянджа" на этом этапе одолела одного из фаворитов турнира, обладателя Кубка 2024 года – "Нефтчи" (95:92). Причем победа получилась волевой: уступая 15 очков в первом тайме (11:26), команда проявила характер и завоевала путевку в полуфинал. Лучшим игроком матча в составе победителей стал Джейкоб Уайли (20 очков), а лучшим среди местных баскетболистов – форвард "Гянджи" Джабраил Акперов (13 очков).

В полуфинале “Гянджа” встретилась с командой "Шеки", которая в 1/4 неожиданно одержала победу над "Абшерон Лайонс" (клуб с опытом в еврокубках). Матчи "Гянджи" и "Шеки" в АБЛ напоминают настоящее региональное дерби.

Однако в кубковой встрече "Гянджа" не оставила сопернику шансов – 97:71. Лучшим игроком матча стал Джабраил Акперов (19 очков), среди местных также выделился игрок "Гянджи" Улаш Тургут (15 очков).

Путь "Сабаха" к финалу оказался проще. И в четвертьфинале, и в полуфинале бакинский клуб встретился с командами из группы B, тогда как сам "Сабах" лидирует в АБЛ в группе A. В четвертьфинале со счетом 113:76 "Сабах" обыграл "Губу". Лучшим игроком матча стал Хассани Граветт (23 очка), а лучшим среди местных – Ширзад Ширзадов (13 очков).

В полуфинале против "Орду" трехкратный чемпион Азербайджана одержал победу со счетом 83:66. Самым ценным игроком встречи стал форвард "Сабаха" Джерри Блейкс, а среди местных проявил себя Кямран Мамедов (10 очков).

Что нас ждет в финальной битве?

У обеих команд сильные составы азербайджанских игроков. У "Гянджи" это Джабраил Акперов, Улаш Тургут и Назар Гулиев. У "Сабаха" – Ширзад Ширзадов, Кямран Мамедов, Рамиз Гулиев и Эндар Поладханлы, который относительно недавно вернулся на площадку после тяжелой травмы.

При этом у "Гянджи" в Кубке больше опыта. В 2023 году команда выиграла финал в овертайме у НТД. Тогда в составе "Гянджи" также играл Джабраил Акперов, а в составе НТД – Ширзад Ширзадов, который сейчас выступает за "Сабах". Так что два спортсмена сборной Азербайджана вновь встретятся в борьбе за Кубок. Кроме того, в прошлом сезоне "Гянджа" снова вышла в финал против НТД, но на этот раз уступила.

У Гянджи есть и другое преимущество. В АБЛ главный тренер команды, турецкий специалист Халил Атлы, часто выпускает на площадку двух местных игроков, поэтому от них можно ожидать лучшей сыгранности в формате “2 местных – 3 легионера". Тогда как в “Сабахе” из-за высокой конкуренции закрепиться в составе и проявить себя в матчах азербайджанским игрокам сложнее.

Тем не менее списывать "Сабах" со счетов было бы ошибкой. Это ведущий баскетбольный клуб страны. Коллектив уверенно лидирует в своей группе и является главным фаворитом АБЛ. "Гяндже" в текущем сезоне АБЛ ни разу не удалось обыграть бакинский клуб.

Впрочем, это противостояние не станет для команд абсолютно новым. В сезоне 2022/2023 “Гянджа” и “Сабах” уже встречались в финале, правда, в рамках АБЛ. Тогда в напряженной борьбе победу одержал бакинский клуб, это была их первая победа в обновленном чемпионате Азербайджана. Поэтому предстоящий финал Кубка неизбежно вызовет у болельщиков ностальгию и яркие эмоции, а для "Гянджи" станет дополнительной возможностью взять своеобразный реванш.

Так что в финале сойдутся не только две сильные команды, но и две уже знакомые друг другу истории. Более того, этот матч также станет возможностью увидеть максимум от местных баскетболистов – тех, кто в АБЛ порой остается в тени легионеров.

Мустафа Дашдемиров