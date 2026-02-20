Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Состоялся полуфинальный матч между "Гянджой" и "Шеки".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась уверенной победой "Гянджи" со счетом 97:71 (20:16, 25:26, 23:11, 29:18). Решающим стал третий период, после которого хозяева окончательно перехватили инициативу и довели игру до разгрома.

20:18

Определился первый финалист Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.Biz, полуфинальном матче "Сабах" встретился с клубом "Орду" и одержал победу со счетом 83:66, обеспечив себе место в решающей стадии турнира.

Вторая путевка в финал будет разыграна во встрече "Гянджа" - "Шеки", которая начнется сегодня в 21:00. Финал Кубка Азербайджана запланирован на 22 февраля.

13:49

Сегодня состоятся полуфинальные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу, по итогам которых определятся участники финала.

Как сообщает İdman.Biz, в первом полуфинале в 18:00 встретятся "Орду" и "Сабах".

Во втором матче сыграют "Гянджа" и "Шеки". Встреча начнется в 21:00.

Оба полуфинала пройдут в Бакинском дворце спорта.

Напомним, финал Кубка Азербайджана по баскетболу состоится 22 февраля и начнется в 17:00.