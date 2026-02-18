"Сабах" разнес "Губу": Куртинайтис уже думает о полуфинале

Главные тренеры "Сабаха" и "Губы" Римас Куртинайтис и Шахрияр Аскеров оценили встречу 1/4 финала Кубка Азербайджана по баскетболу, завершившуюся победой бакинцев со счетом 113:76.

Как передает İdman.Biz, наставник "Губы" отметил уровень соперника и дал шанс молодежи: "Мы встретились с очень сильной командой и сыграли не так уж плохо. В концовке выпустил молодых игроков, поэтому разница выросла. Проиграть "Сабаху" с разницей 25-30 очков считаю нормальным результатом. Наше выступление в Кубке завершено, теперь сосредоточимся на АБЛ".

В свою очередь главный тренер "Сабаха" Римас Куртинайтис заявил: "У ряда игроков были небольшие травмы, поэтому не все вышли на площадку. Нам важно подойти в хорошей форме к финалу, но несмотря на это мы сыграли хорошо и победили заслуженно. В начале были проблемы в защите, однако мы их исправили. В полуфинале сыграем с "Орду" - сильной и мотивированной командой, но будем стремиться к победе".