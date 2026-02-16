16 Февраля 2026
RU

Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 впервые сыграет в Кубке чемпионов ФИБА

Баскетбол
Новости
16 Февраля 2026 19:30
17
Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 впервые сыграет в Кубке чемпионов ФИБА

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 впервые примет участие в Кубке чемпионов ФИБА.

Как передает İdman.Biz, национальная команда получила право выступить на турнире как финалист Еврокубка-2025. Соревнование пройдет с 13 по 15 марта.

На групповом этапе азербайджанская сборная сыграет в группе B против команд Испании, Канады и Таиланда.

Отметим, победитель турнира получит право участия в Кубке чемпионов FIBA 3х3 2027, чемпионате мира ФИБА 3х3 2027 и олимпийском квалификационном турнире к Играм-2028.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Звездный игрок НБА хочет попробовать себя в UFC
15 Февраля 12:58
Баскетбол

Звездный игрок НБА хочет попробовать себя в UFC

Баскетболист уже общался с Даной Уайтом

Азербайджанская баскетбольная лига: "НТД" уступил "Сабаху" - ОБНОВЛЕНО
14 Февраля 21:20
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "НТД" уступил "Сабаху" - ОБНОВЛЕНО

Завершился 17-й тур АБЛ
Наставник "Абшерон Лайонс" пожаловался на провокации соперника
13 Февраля 22:37
Баскетбол

Наставник "Абшерон Лайонс" пожаловался на провокации соперника

Наставники отметили напряженный характер встречи

"Абшерон Лайонс" и "Орду" одержали уверенные победы - ОБНОВЛЕНО
13 Февраля 21:45
Баскетбол

"Абшерон Лайонс" и "Орду" одержали уверенные победы - ОБНОВЛЕНО

Игры состоялись в Гяндже и Баку в рамках 17-го тура

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
Леброн Джеймс побил очередной рекорд НБА
13 Февраля 15:24
Баскетбол

Леброн Джеймс побил очередной рекорд НБА - ВИДЕО

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" превзошел достижение Карла Мэлоуна

Самое читаемое

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
15 Февраля 16:23
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 20-го тура прошел в Евлахе