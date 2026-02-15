15 Февраля 2026
Звездный игрок НБА хочет попробовать себя в UFC

15 Февраля 2026 12:58
Звездный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" американский форвард Джейлен Браун не исключил, что после завершения карьеры попробует себя в смешанных единоборствах.

Как сообщает İdman.Biz, американец признался, что обсуждал возможный переход в единоборства.
"Я разговаривал с людьми… Возможно, после завершения карьеры захочу перейти в UFC или даже в бокс. Я говорил с Даной Уайтом, посмотрим", - отметил на пресс-конференции Браун.

После 54 матчей "Бостон Селтикс" занимает второе место в таблице Восточной конференции НБА.

