Звездный игрок НБА хочет попробовать себя в UFC

Звездный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" американский форвард Джейлен Браун не исключил, что после завершения карьеры попробует себя в смешанных единоборствах.

Как сообщает İdman.Biz, американец признался, что обсуждал возможный переход в единоборства.

"Я разговаривал с людьми… Возможно, после завершения карьеры захочу перейти в UFC или даже в бокс. Я говорил с Даной Уайтом, посмотрим", - отметил на пресс-конференции Браун.

После 54 матчей "Бостон Селтикс" занимает второе место в таблице Восточной конференции НБА.