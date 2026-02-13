13 Февраля 2026
Наставник "Абшерон Лайонс" пожаловался на провокации соперника

Баскетбол
Новости
13 Февраля 2026 22:37
Наставник "Абшерон Лайонс" пожаловался на провокации соперника

Матч Азербайджанской баскетбольной лиги между "Абшерон Лайонс" и "Гянджой" прошел в напряженной борьбе и сопровождался эмоциональными эпизодами.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер победителей Эрхан Токер остался доволен результатом, но отметил излишнюю жесткость на площадке. По его словам, соперник пытался спровоцировать игроков, из-за чего возникли технические фолы.

"Рад победе и поздравляю игроков. Они хорошо боролись и надежно сыграли в защите. Один из наших баскетболистов рано покинул площадку, так как соперник пытался втянуть нас в провокации. Позже команды успокоились, но неприятные эпизоды все равно продолжались. Баскетбол - контактный вид спорта, однако я хочу, чтобы на паркете побеждала честная борьба", - заявил Токер.

Главный тренер "Гянджи" Халил Атлы поздравил соперника с победой и отметил тактическую борьбу по ходу встречи.

"Это хорошая команда, играть против них интересно. Наши баскетболисты боролись, но многое из задуманного реализовать не удалось. Мы не позволили сопернику набрать слишком много очков, однако сами забили меньше и проиграли. Впереди кубковая игра, сосредоточимся на ней и постараемся завершить чемпионат как можно лучше", - сказал Атлы.

