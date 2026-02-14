14 Февраля 2026
17-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги завершится двумя матчами

Баскетбол
Новости
14 Февраля 2026 11:32
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге будет поставлена точка в 17-м туре.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный игровой день в группе А состоятся два матча. В первой встрече "Шеки" на своей площадке примет "Нефтчи". Игра начнется в 14:00 в Шекинском олимпийском спортивном комплексе.

Заключительный матч тура пройдет в Бакинском дворце спорта, где "НТД" встретится с "Сабахом". Начало поединка запланировано на 18:00.

На данный момент в турнирной таблице "Шеки" с 18 очками занимает пятое место, а "Нефтчи" с 23 баллами идет четвертым. "НТД" с 18 очками располагается на шестой позиции, тогда как "Сабах" с 31 баллом занимает второе место.

Отметим, что ранее в рамках тура "Серхедчи" обыграл "Лянкяран" со счетом 83:69, "Нахчыван" победил "Сумгайыт" - 110:107, "Абшерон Лайонс" оказался сильнее "Гянджи" - 81:71, а "Орду" взял верх над "Кубой" - 98:87.

