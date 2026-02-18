"Сабах" повторил успех "Орду" и пробился в полуфинал Кубка - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Кубке Азербайджана по баскетболу состоялся еще один матч 1/4 финала.

Как передает İdman.Biz, в Бакинском дворце спорта "Сабах" уверенно обыграл "Губу" со счетом 113:76.

Ранее "Орду" оказался сильнее "Сумгайыта" - 93:74. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим противостояния "Сабах" - "Губа".

В другой части сетки победитель дуэли "Гянджа" - "Нефтчи" встретится с победителем матча "Абшерон Лайонс" - "Шеки".

11:36

Сегодня в Кубке Азербайджана по баскетболу стартует стадия 1/4 финала.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся два матча. В 16:00 "Орду" встретится с "Сумгайытом", а в 19:00 "Сабах" сыграет с "Губой". Обе встречи пройдут в Бакинском дворце спорта.

19 февраля запланированы матчи "Гянджа" - "Нефтчи" и "Абшерон Лайонс" - "Шеки".

Победитель пары "Орду" - "Сумгайыт" сыграет с сильнейшим в противостоянии "Сабах" - "Губа". Команда, которая выйдет победителем в матче "Гянджа" - "Нефтчи", встретится с лучшим в паре "Абшерон Лайонс" - "Шеки".