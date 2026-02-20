Рой Кехат: “Сын выучил азербайджанский и стал моим переводчиком” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Рой Кехат – опытный игрок “Сумгайыта” из Израиля, который играет в команде уже третий сезон и в 2025 году продлил контракт еще на два года. За время в клубе он стал не только одним из лидеров команды, но и влился в жизнь и культуру Азербайджана. В Баку Кехат переехал со своей семьей. У футболиста трое детей, а его младшая дочь родилась в Азербайджане в прошлом году.

İdman.Biz поговорил с Роем Кехатом о Премьер-лиге, “Сумгаыйте”, его жизни в Азербайджане и семье.

– Это ваш третий сезон в “Сумгайыте”. Как команда изменилась за это время?

– Команда полностью изменилась. В 2023 мы начинали с одного состава. Между игроками была отличная химия, были и хорошие результаты. Но у многих закончились контракты, и они ушли.

В начале моего второго сезона с клубом нам не удалось собрать сильную команду, способную бороться за еврокубки. В целом второй сезон получился неудачным. Мы финишировали в нижней части таблицы.

В этом сезоне у нас довольно хороший состав. Главной задачей было объединить новых и старых футболистов, найти хороший коннект, правильные сочетания, оптимальные позиции. Тренерский штаб отлично справляется с этим. Мы сделали шаг вперед. У нас появился свой стиль и принципы игры, мы знаем свои сильные и слабые стороны.

– В каком сезоне стиль игры команды вам нравился больше?

– Думаю, в первый мой сезон и сейчас. Они немного отличаются, потому что в первый год был Самир [Абасов], сейчас – Саша [Илич], и каждый тренер требует от команды разное. Раньше мы активно использовали полузащиту, больше комбинировали между собой и старались продвигать мяч через середину поля. В этом сезоне наша сила, возможно, больше исходит с флангов. Но оба подхода мне нравятся.

– Вы один из самых опытных игроков команды. Бывает ли такое, что тренерский штаб советуется с вами?

– Думаю, это сочетание моего игрового опыта и возраста. Еще с первого года Самир иногда разговаривал со мной, мы могли после тренировки посидеть вместе, обсудить разные ситуации в команде.

И сейчас, когда пришел новый тренерский штаб – европейские специалисты, которые только знакомятся с Азербайджаном, – они тоже задавали вопросы, хотели больше узнать о клубе, лиге и не только.

– Как бы вы оценили первую половину сезона 2025/2026 для команды?

– Мы можем быть довольны результатами: находимся в середине таблицы, но все еще можем побороться за топ-4 или даже топ-3. Если действительно хотим занять такие места, должны прогрессировать. Нам нужно чаще сохранять ворота в неприкосновенности. Обычно команды, которые умеют надежно играть в обороне – как, например, “Араз-Нахчыван” в прошлом сезоне, – в итоге находят способ забивать и набирать очки.

– Как вы считаете, у команды есть шанс квалифицироваться в еврокубки?

– На такие вопросы лучше отвечать ближе к концу сезона. Очень часто у команд по ходу чемпионата бывают кризисные отрезки – серии матчей без побед, потеря очков. Если мы хотим бороться и удержаться в первой тройке или четверке, нужно быть очень сильными ментально и всегда готовыми физически. Я рад, что состав стал шире, появилось больше вариантов для стартового состава и усиления со скамейки. Это может помочь достичь наших целей, и тогда уже можно будет реально говорить о шансах на выход в Европу.

– После первой половины сезона одной из самых обсуждаемых тем было лидерство “Сабаха”. Был ли успех клуба для вас неожиданностью?

– Нет, потому что по ходу чемпионата я видел их качество, игроков и стиль игры. Они показывают хороший футбол и заслуженно находятся на первом месте. Мы видели это и в матчах против “Карабаха”, когда они играли с ними лицом к лицу, смотрели им в глаза и даже выиграли у них в последнем матче.

Будет очень интересно посмотреть, смогут ли они сохранить эту позицию. В прошлые годы были периоды, когда они теряли много очков и отставали от “Карабаха”. Хотя “Сабах” лидирует, я все равно думаю, что у “Карабаха” за счет опыта и после завершения матчей в Лиге чемпионов будет больше концентрации на чемпионате, и удержать первое место “Сабаху” будет сложно.

– Лидерство “Сабаха” дает мотивацию и другим клубам?

– Да, безусловно. Если быть реалистом, бюджет “Сумгайыта” по сравнению с такими клубами, как “Нефтчи”, “Сабах” или “Карабах”, значительно меньше. Это позволяет им приглашать больше качественных игроков, и поэтому таким командам, как наша, сложнее бороться за чемпионство.

Но для клубов с большими возможностями, вроде “Сабаха” и “Нефтчи”, это сигнал, что сейчас реально можно бороться за титул. Это может мотивировать спонсоров и владельцев вкладывать больше средств и бороться за чемпионство в следующие годы.

– Поговорим о вашей жизни в Азербайджане. Семье удалось полностью адаптироваться здесь?

– Перед приездом я не знал чего ожидать, говорил с футболистами, которые раньше играли в Азербайджане, они хорошо отзывались о своем опыте. Когда приехали сюда, нам все очень понравилось и за эту пару лет мы полностью адаптировались. Правда, детям понадобилось чуть больше времени, потому что они не знали английского на тот момент. Я начал говорить с ними дома только на английском, чтобы они быстрее выучили язык.

А мой сын сейчас уже знает азербайджанский лучше всех нас. И если мне нужен переводчик, я обращаюсь к нему. Он выучил язык, потому что общался с другими детьми. Когда мы приехали, ему было всего три года. Сейчас он действительно хорошо говорит и помогает нам.

Нам очень нравится в Азербайджане. У нас хорошее качество жизни, мы можем позволить себе многое из того, что в других местах бывает сложнее. Баку – просто потрясающий город. А азербайджанцы очень дружелюбные, гостеприимные и теплые. Это во многом напоминает нам людей в Израиле.

– А что насчет азербайджанской культуры и кухни?

– Мне нравится, что мои дети уже стали частью азербайджанской культуры благодаря школе. Там они отмечают азербайджанские праздники, например Новруз. Это прекрасно, что мы можем чувствовать связь с культурой.

Что касается кухни, одно из моих любимых блюд – дюшпере. А в Сумгайыте, я считаю, делают лучший кутаб, я его обожаю.

– С мясом или с зеленью?

– С мясом мне нравится больше всего (улыбается), хотя с сыром и зеленью тоже вкусно.

– Соблюдаете ли вы израильские традиции в Азербайджане?

– Конечно. Например, мы отмечаем все праздники так же, как в Израиле. В Баку есть еврейская община, и мы вместе празднуем, например, Пурим – это чем-то похоже на Хэллоуин, мы надеваем костюмы. У нас есть друзья-евреи в Баку, и почти на каждый праздник мы собираемся на ужины, молимся. Очень важно, что рядом есть люди с той же верой, это помогает сохранять традиции, особенно ради детей.

– К слову, о детях. Они проявляют интерес к футболу?

– Да, они интересуются футболом, ходят на тренировки три раза в неделю и им это очень нравится. Они очень способные. Даже моя старшая дочь – ей почти девять – тренер сказал, что она очень хороша и, возможно, в следующем году сможет играть в лиге для девочек.

Мой сын тоже талантливый, хотя он еще маленький, ему всего пять. Они очень любят атмосферу стадиона, когда приходят на матчи, видеть отца на поле – для них это что-то особенное, они хотят быть частью этого. Не знаю, станут ли они профессионалами, но кем бы они ни захотели быть – я не буду их заставлять. Мой отец тоже никогда не давил на меня, и я поступлю так же – буду поддерживать их в том, что они выберут.

– Их одноклассники в школе наверняка знают, что они из семьи футболиста…

– Да. Когда я прихожу забирать их после школы, иногда дети просят со мной сфотографироваться. Моим детям это нравится – они чувствуют, что мной восхищаются. В нашей школе учатся дети игроков из “Араз-Нахчывана”, “Карабаха” и “Сабаха”, так что футболистов там хватает. Дети, которые смотрят футбол, часто нас узнают.

– Между вашими старшими детьми небольшая разница в возрасте. Обычно в таком возрасте детям сложно уживаться. Как у них с этим?

– Все меняется изо дня в день (смеется). Бывают дни, когда они обожают друг друга, а бывают и дни, когда они ссорятся, дерутся, плачут. Но, если честно, они потрясающие брат и сестра, заботятся друг о друге. Однажды старшая дочь боялась сдавать анализ крови, и сын подошел, обнял ее, поддержал. Они очень внимательны друг к другу, и за этим приятно наблюдать. И то, как они относятся к младшей сестре, это тоже очень трогательно.

– Каково растить детей в Азербайджане вашей супруге?

– Для всех футболистов в мире ситуация одна: если твоя жена несчастлива, тебе будет очень сложно. Одна из главных причин, почему у нас здесь хорошая жизнь и почему у меня все получается в футболе, – это то, что моя жена счастлива. Ей нравится жизнь в Азербайджане, она работает в Баку инструктором по пилатесу, реализует себя. Когда у супруги есть свое дело, когда она чувствует себя частью этого места и по-настоящему с ним связана, это очень важно для всей семьи. Ты сразу чувствуешь разницу – счастлива ли "королева семьи" или нет. Для меня это очень важно, и она одна из причин, почему я хочу оставаться в Азербайджане дольше.

– Кстати, как давно вы вместе?

– С 2007 года. Я точно помню дату – 26 мая 2007 года. Год иногда путаю, но дату помню точно (смеется). Мы 19 лет вместе. Познакомились, когда нам было по 15 лет, в школе.

– Выходит, она ваша первая любовь?

– Да (улыбается).