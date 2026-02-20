Эрика Картер: "Нас ждут интенсивные матчи в Кубке чемпионов" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 откроет сезон Кубком чемпионов ФИБА, в котором будет участвовать впервые. В Бангкоке, который примет турнир 13-15 марта, нашей команде предстоит сыграть в группе против Испании, Канады и Таиланда. В интервью İdman.Biz баскетболистка сборной Эрика Картер призналась, что воодушевлена ожиданием старта, который соберет сильнейших.

- Кубок чемпионов ФИБА проводится лишь во второй раз, а сборная Азербайджана вскоре на нем дебютирует. Волнение в этом смысле присутствует?

- Конечно, определенное волнение есть, но это нормально. Мы понимаем, что на пороге исторического момент для нашей команды. Участие в турнире такого уровня говорит о признании нашей работы и прогресса. Но вместе с волнением есть и большое воодушевление. Мы хотим показать, что Азербайджан заслуженно находится среди сильнейших.

- Команда попала в одну группу с прошлогодним победителем турнира Канадой. Как в целом оцениваете раскрад сил в квартете, где также предстоит играть с Испанией и Таиландом?

- Группа очень конкурентная. Канада - действующий чемпион, что говорит само за себя. Испания традиционно сильна и обладает хорошей глубиной состава. Таиланд - команда, которая играет очень быстро и агрессивно. В 3x3 нельзя никого недооценивать: формат короткий, многое решают детали и концентрация. Думаю, нас ждут очень интенсивные матчи.

- Насколько реально как минимум пробиться в полуфинал?

- Мы ставим перед собой максимальные цели. Полуфинал - реальная задача, но для этого нужно показывать стабильную и дисциплинированную игру в каждом матче. Исход игры может решить один бросок или одно владение. Если мы сыграем в свой баскетбол, будем агрессивны в защите и уверены в нападении, у нас есть все шансы.

- Прошлый год получился богатым на события – серебро на чемпионате Европы и финале Мировой серии, победа на Играх Исламской Солидарности. Каковы ожидания от этого сезона?

- Год действительно был особенным и задал высокую планку. Но мы не живем прошлым. Каждое соревнование - это новая история. В наступившем сезоне хотим стать еще сильнее, улучшить командную химию и сделать следующий шаг вперед. Наша цель - бороться за победу в каждом турнире, в котором участвуем.

- "Жирона" за которую вы выступаете, лидирует в чемпионате Испании и играет в плей-офф Евролиги. Вы довольны тем, как складывается клубная карьера?

- Да, я довольна. Играть на высоком уровне в Испании — это отличный опыт. "Жирона" - амбициозный клуб с сильной организацией и отличной атмосферой. Каждый матч в Евролиге - новый вызов, который помогает мне расти как игроку. Я чувствую, что развиваюсь и становлюсь более универсальной баскетболисткой.

- В целом, каковы планы на этот год?

- Продолжать работать и прогрессировать. Сборная и клуб — оба направления для меня важны. Хочу быть здоровой, приносить пользу команде и бороться за титулы. А все остальное придет благодаря дисциплине и ежедневной работе.