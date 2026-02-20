21 Февраля 2026
RU

Эрика Картер: "Нас ждут интенсивные матчи в Кубке чемпионов" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Баскетбол
Интервью
20 Февраля 2026 10:44
46
Эрика Картер: "Нас ждут интенсивные матчи в Кубке чемпионов" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 откроет сезон Кубком чемпионов ФИБА, в котором будет участвовать впервые. В Бангкоке, который примет турнир 13-15 марта, нашей команде предстоит сыграть в группе против Испании, Канады и Таиланда. В интервью İdman.Biz баскетболистка сборной Эрика Картер призналась, что воодушевлена ожиданием старта, который соберет сильнейших.

- Кубок чемпионов ФИБА проводится лишь во второй раз, а сборная Азербайджана вскоре на нем дебютирует. Волнение в этом смысле присутствует?

- Конечно, определенное волнение есть, но это нормально. Мы понимаем, что на пороге исторического момент для нашей команды. Участие в турнире такого уровня говорит о признании нашей работы и прогресса. Но вместе с волнением есть и большое воодушевление. Мы хотим показать, что Азербайджан заслуженно находится среди сильнейших.

- Команда попала в одну группу с прошлогодним победителем турнира Канадой. Как в целом оцениваете раскрад сил в квартете, где также предстоит играть с Испанией и Таиландом?

- Группа очень конкурентная. Канада - действующий чемпион, что говорит само за себя. Испания традиционно сильна и обладает хорошей глубиной состава. Таиланд - команда, которая играет очень быстро и агрессивно. В 3x3 нельзя никого недооценивать: формат короткий, многое решают детали и концентрация. Думаю, нас ждут очень интенсивные матчи.

- Насколько реально как минимум пробиться в полуфинал?

- Мы ставим перед собой максимальные цели. Полуфинал - реальная задача, но для этого нужно показывать стабильную и дисциплинированную игру в каждом матче. Исход игры может решить один бросок или одно владение. Если мы сыграем в свой баскетбол, будем агрессивны в защите и уверены в нападении, у нас есть все шансы.

- Прошлый год получился богатым на события – серебро на чемпионате Европы и финале Мировой серии, победа на Играх Исламской Солидарности. Каковы ожидания от этого сезона?

- Год действительно был особенным и задал высокую планку. Но мы не живем прошлым. Каждое соревнование - это новая история. В наступившем сезоне хотим стать еще сильнее, улучшить командную химию и сделать следующий шаг вперед. Наша цель - бороться за победу в каждом турнире, в котором участвуем.

- "Жирона" за которую вы выступаете, лидирует в чемпионате Испании и играет в плей-офф Евролиги. Вы довольны тем, как складывается клубная карьера?

- Да, я довольна. Играть на высоком уровне в Испании — это отличный опыт. "Жирона" - амбициозный клуб с сильной организацией и отличной атмосферой. Каждый матч в Евролиге - новый вызов, который помогает мне расти как игроку. Я чувствую, что развиваюсь и становлюсь более универсальной баскетболисткой.

- В целом, каковы планы на этот год?

- Продолжать работать и прогрессировать. Сборная и клуб — оба направления для меня важны. Хочу быть здоровой, приносить пользу команде и бороться за титулы. А все остальное придет благодаря дисциплине и ежедневной работе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Римас Куртинайтис: "Мы впервые в истории вышли в финал Кубка"
20 Февраля 23:59
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "Мы впервые в истории вышли в финал Кубка"

Тренер "Сабаха" оценил победу над "Орду"

Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу
20 Февраля 23:35
Баскетбол

Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Финал Кубка Азербайджана запланирован на 22 февраля
Рой Кехат: “Сын выучил азербайджанский и стал моим переводчиком” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
20 Февраля 15:31
Баскетбол

Рой Кехат: “Сын выучил азербайджанский и стал моим переводчиком” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью с полузащитником “Сумгайыта”

Кубок Азербайджана: "Абшерон Лайонс" уступил "Шеки" - ОБНОВЛЕНО
19 Февраля 22:44
Баскетбол

Кубок Азербайджана: "Абшерон Лайонс" уступил "Шеки" - ОБНОВЛЕНО

Определились все участники полуфинала
Игроки "Сабаха" получили вызов в сборные
19 Февраля 15:48
Баскетбол

Игроки "Сабаха" получили вызов в сборные

Два баскетболиста клуба отправятся в национальные команды
"Сабах" разнес "Губу": Куртинайтис уже думает о полуфинале
18 Февраля 22:30
Баскетбол

"Сабах" разнес "Губу": Куртинайтис уже думает о полуфинале

Тренеры "Сабаха" и "Губы" прокомментировали матч 1/4 финала

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля