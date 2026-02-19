20 Февраля 2026
Кубок Азербайджана: "Абшерон Лайонс" уступил "Шеки" - ОБНОВЛЕНО

19 Февраля 2026 22:44
Определились все полуфиналисты Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном матче 1/4 финала "Абшерон Лайонс" сыграл с "Шеки".

Победу во встрече одержали баскетболисты "Шеки" - 93:85.

Таким образом, команды "Шеки" и "Гянджа" выяснят отношения в полуфинале. В другом матче этого этапа "Сабах" сразится с "Орду".

18:54

Состоялся очередной матч 1/4 финала Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.Biz, в первой встрече дня сошлись команды "Гянджа" и "Нефтчи".

В напряженном матче победу одержала "Гянджа" - 95:92.

В заключительном матче этапа "Абшерон Лайонс" выяснит отношения с "Шеки".

11:56

Сегодня завершится стадия 1/4 финала Кубка Азербайджана по баскетболу.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче игрового дня "Гянджа" встретится с "Нефтчи". Встреча начнется в 16:00.

Во втором матче "Абшерон Лайонс" сыграет против "Шеки". Игра стартует в 19:00.

Обе встречи пройдут в Бакинском дворце спорта.

Победители этих матчей выйдут в полуфинал, где к ним присоединятся "Сабах" и "Орду".

İdman.Biz
