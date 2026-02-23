Джабраил Акперов: “Сабах” дал слабину и мы воспользовались этим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

23 Февраля 2026
RU

Баскетбол
Новости
23 Февраля 2026 13:50
35
Несмотря на ошибки, "Гянджа" смогла продемонстрировать сильный дух и единство в финальном матче Кубка Азербайджана по баскетболу против "Сабаха" и одержать победу (89:82).

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил форвард "Гянджи" Джабраил Акперов.

"Финал был полон переживаний и адреналина. "Сабах" – самая сильная команда регулярного сезона, они три года подряд становятся чемпионами Лиги. Играть против легионеров такого уровня очень сложно", – поделился Акперов.

В этой встрече, хотя "Гянджа" и вела в счете в первом тайме (26:21), оставшуюся часть матча вплоть до середины последнего тайма впереди был "Сабах". По словам форварда "Гянджи", преимущество соперника на протяжении большей части игры в итоге обернулось не в его пользу:

"Думаю, команда "Сабаха" обрадовалась раньше времени, из-за чего дала слабину. А баскетбол – это такой вид спорта, где даже 10 секунд могут изменить многое. Нам удалось воспользоваться моментом и догнать их. После этого они уже не смогли заново собраться".

Хотя среди местных игроков обеих команд Акперов показал лучший результат (8 очков и 6 подборов), он признался, что не до конца доволен своей игрой:

"Я набрал не так много очков, как в матчах полуфинала и четвертьфинала, но считаю, что смог помочь команде и в защите, и в нападении".

Джабраил Акперов также вспомнил два других финала Кубка Азербайджана, в которых принимал участие в составе "Гянджи":

"Побеждать всегда приятно. Правда, когда мы выиграли Кубок в 2023 году, эмоции были немного другими. А в прошлом году мы проиграли в финале – игра сложилась не так, как хотелось. Я получил травму, не видел одним глазом и полностью пропустил один тайм. Потом снова вышел на площадку, но концентрация уже была потеряна, и травма не позволила играть в полную силу. Тем не менее борьба была тяжелой".

Баскетболист также рассказал о целях клуба в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ):

"Победа в Кубке дала нам большую мотивацию. Думаю, после этого командная игра изменится в лучшую сторону. У нас осталось три матча до этапов плей-ин и плей-офф. Сейчас наша цель – сохранить третье место, чтобы, минуя стадию плей-ин, сразу выйти в плей-офф. Для этого нам нужно одержать две победы. Надеемся, что у нас это получится".

İdman.Biz
