27 Февраля 2026
"Нефтчи" расторг контракты с Валерием Степановским и Олегом Гончаровым

Баскетбол
27 Февраля 2026 15:21
Баскетбольный клуб "Нефтчи" официально завершил сотрудничество с главным тренером Валерием Степановским и его ассистентом Олегом Гончаровым. Представитель Азербайджанской баскетбольной лиги расторг соглашения с украинскими специалистами по взаимному согласию сторон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, на данный момент функции наставника команды взял на себя Давити Чивчивадзе, ранее занимавший пост помощника тренера. Руководство столичного коллектива пока не определилось с кандидатурой нового постоянного рулевого.

İdman.Biz
