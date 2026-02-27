27 Февраля 2026
RU

Сборная Азербайджана по баскетболу сыграет против Ирландии

Баскетбол
Новости
27 Февраля 2026 10:17
20
Сборная Азербайджана по баскетболу сыграет против Ирландии

Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу проведет очередной матч группы A первого отборочного раунда Евробаскета-2029. В этой игре национальная команда встретится на выезде со сборной Ирландии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 23:30 по бакинскому времени на Национальной баскетбольной арене в Дублине.

В состав азербайджанской команды вошли Амиль Гамзаев, Эммануэль Агбасон, Эндар Поладханлы, Ширзад Ширзадов, Камран Мамедов, Улаш Тургут, Джабраил Акперов, Эльшад Ширзадов, Уэсли Ван Бек, Дерин Беркоз, Эрджан Донат и Саадеттин Донат.

Ранее сборная Азербайджана потерпела два поражения на старте квалификации: сначала на выезде от Северной Македонии (49:87), а зате мужская сборная Азербайджана по баскетболу м в домашнем матче против Люксембурга (90:95). На данный момент азербайджанские баскетболисты занимают последнее место в группе с разницей мячей -43, имея в активе 2 очка. Аналогичные показатели по набранным баллам у Ирландии, которая располагается на третьей строчке с разницей -24. Лидируют в квартете Северная Македония (+50) и Люксембург (+17), набравшие по 4 очка после двух туров.

Следующий матч подопечные Тахира Бахшиева проведут дома 2 марта против команды Северной Македонии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Звезда НБА намерен сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
24 Февраля 00:58
Баскетбол

Звезда НБА намерен сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Четырехкратный олимпийский чемпион опроверг слухи о завершении карьеры в сборной

Джабраил Акперов: “Сабах” дал слабину и мы воспользовались этим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
23 Февраля 13:50
Баскетбол

Джабраил Акперов: “Сабах” дал слабину и мы воспользовались этим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Форвард “Гянджи” прокомментировал победу команды в финале Кубка Азербайджана
"Гянджа" - обладатель Кубка Азербайджана по баскетболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
22 Февраля 19:15
Баскетбол

"Гянджа" - обладатель Кубка Азербайджана по баскетболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча за престижный трофей состоялась сегодня в Бакинском дворце спорта
"Гянджа" – "Сабах": финал Кубка с привкусом реванша – АНАЛИЗ İDMAN.BİZ
21 Февраля 15:37
Баскетбол

"Гянджа" – "Сабах": финал Кубка с привкусом реванша – АНАЛИЗ İDMAN.BİZ

Финал, в котором местные баскетболисты могут решить исход матча
Римас Куртинайтис: "Мы впервые в истории вышли в финал Кубка"
20 Февраля 23:59
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "Мы впервые в истории вышли в финал Кубка"

Тренер "Сабаха" оценил победу над "Орду"

Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу
20 Февраля 23:35
Баскетбол

Определились финалисты Кубка Азербайджана по баскетболу - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Финал Кубка Азербайджана запланирован на 22 февраля

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов