Капитан "Шамахы": "С "Нефтчи" нужно быть внимательными"

Один из самых интересных матчей 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоится в Шамахы, где местная команда примет "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, подопечные Айхана Аббасова встретятся с бакинским клубом, ведущим борьбу за путевки в еврокубки. Дополнительную интригу придает тот факт, что "Нефтчи" не проигрывает уже шесть матчей подряд и одержал три победы в последних встречах.

В то же время "Шамахы" сыграет на своем поле и в двух предыдущих матчах сохранил ворота в неприкосновенности, завершив их вничью. Перед игрой капитан хозяев Арсен Агджабеков оценил шансы команд.

"Нефтчи" набрал ход. Мы видим результаты, которые они показывают в последних матчах. К тому же их игра на прошлой неделе была перенесена, и у них было больше времени на подготовку. Обеим командам будет сложно. Особенно в обороне мы должны быть внимательными. Наша цель, как всегда, победа. Даже если не удастся выиграть, одно очко для нас тоже будет результатом. Думаю, болельщиков ждет интересный матч", - цитирует слова капитана sportinfo.az.

Отметим, что встреча состоится 28 февраля на городском стадионе Шамахы и начнется в 14:30.