27 Февраля 2026
RU

Азер Багиров: "Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Февраля 2026 19:21
7
Азер Багиров: "Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал победу над "Сумгайытом" в матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги. Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, наставник гянджинского клуба заявил, что команда выполнила установку на игру и заслуженно добилась результата. "Благодарю наших болельщиков. Эту победу посвящаем им. Думаю, получился интересный матч. Сегодня все, что мы хотели, реализовали на поле. Поздравляю ребят. Будем смотреть вперед", - подчеркнул специалист после победы со счетом 3:0.

Наставник также отметил высокий уровень мотивации футболистов. "В матче с "Сабахом" мы упустили одно очко в последние минуты. Возможно, именно та игра стала источником дополнительной мотивации. Футболисты вышли на поле, ощущая всю ответственность. Руководство хорошо мотивирует команду. Мы выходим на каждую игру с целью добиться максимального результата. В первом кубковом матче с "Туран Товузом" мы выпустили больше местных игроков. Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке. Но мы стремимся пройти как можно дальше и в чемпионате, и в Кубке", - подчеркнул Багиров.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Главный тренер "Сумгайыта": "Не могу поверить, что пропустили такие простые голы"
18:37
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сумгайыта": "Не могу поверить, что пропустили такие простые голы"

Саша Илич прокомментировал поражение от "Кяпаза"

Камило Дуран возвращается в строй: лидер "Карабаха" возобновляет тренировки
18:05
Азербайджанский футбол

Камило Дуран возвращается в строй: лидер "Карабаха" возобновляет тренировки

Медицинский штаб агдамцев дал "зеленый свет" колумбийскому легионеру
Азербайджан установил исторический рекорд в рейтинге УЕФА - ВИДЕО
09:49
Азербайджанский футбол

Азербайджан установил исторический рекорд в рейтинге УЕФА - ВИДЕО

По итогам еврокубкового сезона страна заняла 27-е место
Алексей Кащук может продолжить карьеру на родине
26 Февраля 22:06
Азербайджанский футбол

Алексей Кащук может продолжить карьеру на родине

Полузащитник "Карабаха" попал в сферу интересов одного из клубов украинской Премьер-лиги
В Баку продолжаются тренерские курсы категории D - ФОТО
26 Февраля 20:26
Азербайджанский футбол

В Баку продолжаются тренерские курсы категории D - ФОТО

Второй день курса запомнился насыщенной теоретической и практической программой
AФФA исключила "Баку" из чемпионата
26 Февраля 19:38
Азербайджанский футбол

AФФA исключила "Баку" из чемпионата

Футбольный клуб не вышел на матч с "Бейлаганом" в назначенное время

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной