Азер Багиров: "Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал победу над "Сумгайытом" в матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги. Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, наставник гянджинского клуба заявил, что команда выполнила установку на игру и заслуженно добилась результата. "Благодарю наших болельщиков. Эту победу посвящаем им. Думаю, получился интересный матч. Сегодня все, что мы хотели, реализовали на поле. Поздравляю ребят. Будем смотреть вперед", - подчеркнул специалист после победы со счетом 3:0.

Наставник также отметил высокий уровень мотивации футболистов. "В матче с "Сабахом" мы упустили одно очко в последние минуты. Возможно, именно та игра стала источником дополнительной мотивации. Футболисты вышли на поле, ощущая всю ответственность. Руководство хорошо мотивирует команду. Мы выходим на каждую игру с целью добиться максимального результата. В первом кубковом матче с "Туран Товузом" мы выпустили больше местных игроков. Все подумали, что мы не хотим бороться в Кубке. Но мы стремимся пройти как можно дальше и в чемпионате, и в Кубке", - подчеркнул Багиров.