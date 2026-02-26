Украинский футболист "Карабаха" Алексей Кащук может продолжить карьеру на родине.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, полузащитник попал в сферу интересов одного из клубов украинской Премьер-лиги.

Какая именно команда проявляет интерес к игроку, не уточняется. Предполагается, что Кащук сначала будет отдан в аренду, при этом в контракте может быть предусмотрен пункт о последующем полноценном трансфере.

Кащук выступает за "Карабах" с 2024 года. За это время он провел 67 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись 11 голами и 10 результативными передачами. В текущем сезоне футболист сыграл восемь матчей в Лиге чемпионов и забил один мяч. При этом украинский полузащитник лишь в одной из этих встреч вышел в стартовом составе.