В Баку продолжаются тренерские курсы категории D - ФОТО

В столице продолжаются тренерские курсы категории D, организованные совместно АФФА и Бакинской федерацией футбола.

Как сообщает İdman.Biz, второй день курса запомнился насыщенной теоретической и практической программой.

Инструктор тренерских курсов АФФА Ильхам Азиззаде и руководитель Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмаилов представили участникам развернутые презентации на темы "Основные принципы массового футбола", "Методы тренировок", "Поведение тренера", а также осветили вопросы педагогического подхода при работе с детьми и подростками, планирования тренировочного процесса и этапов развития игрока.

В ходе сессий на практических примерах были разъяснены применение современных методик тренировки, построение моделей занятий с учетом возрастных групп, правила безопасности и способы мотивации. Инструкторы провели анализ реальных игровых ситуаций, организовали интерактивные обсуждения и обмен мнениями с различных точек зрения.

В практической части особое внимание было уделено составлению плана тренировки, правильному расположению на поле, четкому объяснению заданий и развитию коммуникативных навыков тренера. Работая в группах, участники получили возможность применить полученные теоретические знания непосредственно на поле.