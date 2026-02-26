"Карабах" получил миллионный бонус за Жуниньо

Футбольный клуб "Карабах" заработал 1 миллион манатов (500 тысяч евро) благодаря достижениям своего бывшего нападающего Жуниньо Олавио в Бразилии. Дополнительные выплаты поступили на счет агдамцев в качестве бонусов, прописанных в контракте игрока с его нынешним клубом "Фламенго".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, при продаже бразильца год назад за 5 миллионов евро в соглашение был включен пункт о выплате 250 тысяч евро за каждый завоеванный титул. Поскольку Жуниньо в составе клуба из Рио-де-Жанейро стал чемпионом Бразилии и победителем Кубка Либертадорес, бразильская сторона выплатила "Карабаху" бонусы за оба трофея.

Напомним, что трансфер Жуниньо стал одной из самых выгодных сделок в истории азербайджанского футбола. Форвард, приобретенный в 2023 году у португальского "Шавеша" всего за 450 тысяч евро, принес "Карабаху" многократную прибыль.