Поединок "Карабах" - "Сабах" доверили Гурбанову

В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура.
Как сообщает İdman.Biz, центральную встречу тура между "Карабахом" и "Сабахом" обслужит Турал Гурбанов.
27 февраля
14:30. "Кяпаз" – "Сумгайыт"
Евлах, городской стадион. Главный судья – Рашад Ахмедов.
18:00. "Араз-Нахчыван" – "Зиря"
Баку, стадион Liv Bona Dea Arena. Главный судья – Рауф Джабаров.
28 февраля
14:30. "Шамахы" – "Нефтчи"
Шамахы, городской стадион. Главный судья – Камранбей Рагимов.
17:00. "Габала" – "Карван-Евлах"
Габала, городской стадион. Главный судья – Камал Умудлу.
1 марта
16:30. "Туран Товуз" – "Имишли"
Баку, стадион Azersun Arena. Главный судья – Фарид Гаджиев.
19:00. "Карабах" – "Сабах"
Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. Главный судья – Турал Гурбанов.