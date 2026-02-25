Эммануэль Аддаи может покинуть "Карабах"

Агдамский клуб "Карабах" может расстаться еще с одним футболистом по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на apasport.az, агдамский клуб близок к расставанию с ганским вингером Эммануэлем Аддаи. Контракт 24-летнего игрока истекает по завершении текущего сезона, однако сторонам пока не удается договориться о новом соглашении.

Руководство "Карабаха" заинтересовано в сохранении футболиста, однако сам Аддаи намерен покинуть команду в статусе свободного агента. По информации источника, у игрока имеются предложения от европейских клубов, что и стало основной причиной его позиции.

Аддаи перешел в "Карабах" летом 2024 года из испанского клуба "Алькоркон". В нынешнем сезоне он провел 36 официальных матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два результативные передачи.