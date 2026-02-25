25 Февраля 2026
Бельгиец обвиняет "Араз-Нахчыван" в невыполнении контракта

25 Февраля 2026 21:59
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу разгорается скандал вокруг клуба "Араз-Нахчыван". Полузащитник команды Айюб Аллаш выступил с резонансным заявлением о ситуации в клубе.

Как сообщает İdman.Biz, 28-летний бельгийский легионер, подписавший контракт в январе прошлого года сроком на полтора сезона, утверждает, что клуб не выполнил перед ним финансовые обязательства.

"Я глубоко разочарован отношением ко мне со стороны "Араз-Нахчыван". Моя зарплата не была выплачена в полном объеме. Расходы на перелеты я был вынужден покрывать самостоятельно. Еще более тревожный момент заключается в том, что я сам оплатил дорогостоящие медицинские расходы и операцию. Для профессионального футболиста с действующим контрактом это неприемлемо", - цитирует слова Аллаша sportinfo.az.

По словам игрока, после получения травмы он был отстранен от команды, что, по его мнению, противоречит правилам АФФА. "После восстановления мне сообщили, что для возвращения в команду я должен заплатить, несмотря на действующий контракт. Это абсолютно недопустимо", заявил он.

Футболист также рассказал о случаях, когда ему выдавали небольшие суммы наличными "просто на еду", подчеркнув, что подобное отношение не соответствует уровню профессионального футбола.

"Я чувствую себя в Азербайджане как дома и с уважением отношусь к стране и АФФА. Надеюсь, что этот вопрос будет решен справедливо. Верю, что ФИФА оперативно примет меры, и я смогу продолжить карьеру, получив причитающиеся мне средства. Я верю, что справедливость восторжествует", - заключил Аллаш.

