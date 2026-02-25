25 Февраля 2026
В Премьер-лиге Азербайджана опубликован календарь матчей на март

25 Февраля 2026 18:59
18
В Премьер-лиге Азербайджана опубликован календарь матчей на март

В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу опубликован календарь матчей 23-го, 24-го и 25-го туров, которые пройдут в марте, сообщает İdman.Biz.

Мисли Премьер-лига

23-й тур

7 марта

15:00. "Карван-Евлах" – "Сумгайыт"
Городской стадион Евлаха

8 марта

15:00. "Шамахы" – "Имишли"
Городской стадион Шамахы

19:15. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

9 марта

18:30. "Зиря" – "Кяпаз"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"

20:30. "Нефтчи" – "Туран Товуз"
Стадион Palms Sports Arena

10 марта

19:15. "Сабах" – "Габала"
Стадион Bank Respublika Arena

24-й тур

13 марта

18:30. "Араз-Нахчыван" – "Карван-Евлах"
Стадион Liv Bona Dea Arena

20:30. "Сумгайыт" – "Шамахы"
Городской стадион Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде

14 марта

15:00. "Имишли" – "Сабах"
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы

19:15. "Зиря" – "Карабах"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"

15 марта

15:00. "Кяпаз" – "Туран Товуз"
Городской стадион Евлаха

18:00. "Габала" – "Нефтчи"
Городской стадион Габалы

25-й тур

18 марта

15:00. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"
Городской стадион Шамахы

19 марта

15:00. "Карван-Евлах" – "Зиря"
Городской стадион Евлаха

19:15. "Сабах" – "Сумгайыт"
Стадион Bank Respublika Arena

20 марта

15:00. "Кяпаз" – "Карабах"
Городской стадион Евлаха

19:15. "Нефтчи" – "Имишли"
Стадион Palms Sports Arena

21 марта

16:00. "Туран Товуз" – "Габала"

(Решение по месту проведения этого матча будет принято после оценки стадиона города Товуз Профессиональной футбольной лигой).

İdman.Biz
