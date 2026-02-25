В Премьер-лиге Азербайджана опубликован календарь матчей на март

В Мисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу опубликован календарь матчей 23-го, 24-го и 25-го туров, которые пройдут в марте, сообщает İdman.Biz.
Мисли Премьер-лига
23-й тур
7 марта
15:00. "Карван-Евлах" – "Сумгайыт"
Городской стадион Евлаха
8 марта
15:00. "Шамахы" – "Имишли"
Городской стадион Шамахы
19:15. "Карабах" – "Араз-Нахчыван"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
9 марта
18:30. "Зиря" – "Кяпаз"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
20:30. "Нефтчи" – "Туран Товуз"
Стадион Palms Sports Arena
10 марта
19:15. "Сабах" – "Габала"
Стадион Bank Respublika Arena
24-й тур
13 марта
18:30. "Араз-Нахчыван" – "Карван-Евлах"
Стадион Liv Bona Dea Arena
20:30. "Сумгайыт" – "Шамахы"
Городской стадион Сумгайыта имени Мехти Гусейнзаде
14 марта
15:00. "Имишли" – "Сабах"
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы
19:15. "Зиря" – "Карабах"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
15 марта
15:00. "Кяпаз" – "Туран Товуз"
Городской стадион Евлаха
18:00. "Габала" – "Нефтчи"
Городской стадион Габалы
25-й тур
18 марта
15:00. "Шамахы" – "Араз-Нахчыван"
Городской стадион Шамахы
19 марта
15:00. "Карван-Евлах" – "Зиря"
Городской стадион Евлаха
19:15. "Сабах" – "Сумгайыт"
Стадион Bank Respublika Arena
20 марта
15:00. "Кяпаз" – "Карабах"
Городской стадион Евлаха
19:15. "Нефтчи" – "Имишли"
Стадион Palms Sports Arena
21 марта
16:00. "Туран Товуз" – "Габала"
(Решение по месту проведения этого матча будет принято после оценки стадиона города Товуз Профессиональной футбольной лигой).