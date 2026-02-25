25 Февраля 2026
Диогу Вердаска: "Кяпаз" способен выбраться из сложной ситуации"

25 Февраля 2026 19:59
11
Диогу Вердаска: "Кяпаз" способен выбраться из сложной ситуации"

Португальский капитан "Кяпаза" Диогу Вердаска прокомментировал последние результаты команды и оценил перспективы в чемпионате и Кубке Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, защитник признался, что поражение от "Сабаха" в 21-м туре Мисли Премьер-лиги стало болезненным ударом для команды. "Думаю, это была очень сбалансированная игра. По ходу матча у нас были хорошие моменты. К сожалению, мы не смогли уйти с поля с очком, но продолжим работать. Считаю, что мы команда, которая умеет терпеть и бороться, а это очень важно", - цитирует слова Вердаска futbolinfo.az.

Несмотря на победу над "Карабахом" в начале второй части сезона, "Кяпаз" затем столкнулся с серией неудач. Капитан команды не склонен драматизировать ситуацию. "Футбол таков, что в мире нет команды, которая выигрывает все матчи. Да, сейчас мы не в лучшей форме, но нельзя забывать работу, которую проделали и еще проделаем. Наше положение лучше, чем в начале сезона. Нам нужно каждую неделю становиться сильнее", - подчеркнул он.

В ближайшем туре гянджинский клуб примет "Сумгайыт". По словам Вердаски, задача остается неизменной: "Ожидания такие же, как и в любой игре: постараться победить, а если не получится, как минимум сыграть вничью".

Также "Кяпазу" предстоит ответный матч Кубка Азербайджана против "Туран Товуз" после поражения 0:1 в первой встрече. "Нужно дождаться итогового результата. В ответной игре мы будем номинальными хозяевами. Посмотрим, сможем ли побороться за положительный результат и выйти в полуфинал. Мы сделаем для этого все возможное", - отметил капитан.

Команда занимает 11-е место в турнирной таблице, однако Вердаска уверен, что угрозы вылета удастся избежать. "Сейчас мы в лучшей ситуации, чем были в пятом туре. Лично я считаю, что команда сохранит место в лиге. Мы останемся в Премьер-лиге", - заявил он.

İdman.Biz
