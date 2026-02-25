Матеуш Кохальски: "Оба матча против "Ньюкасла" получились очень тяжелыми"

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски прокомментировал противостояние с "Ньюкаслом" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которого агдамский клуб завершил выступление в турнире, уступив по сумме двух матчей (1:6, 2:3).

Как сообщает İdman.Biz, голкипер сделал заявление в аэропорту после возвращения команды в Баку.

Кохальски отметил, что обе встречи оказались сложными для команды и принесли важный опыт.

"Оба матча против "Ньюкасла" получились очень тяжелыми. Поражения никогда не радуют, тем более когда пропускаешь много, но такие игры дают серьезный урок и понимание уровня", - сказал он.

Вратарь подчеркнул, что противостояние с соперником такого класса важно для профессионального роста.

"Матчи против таких команд - это большой опыт для любого футболиста. Надеюсь, в следующих играх мы будем выглядеть сильнее. После таких встреч естественно испытывать эмоции, но главное - правильно извлечь выводы и двигаться дальше", - добавил Кохальски.