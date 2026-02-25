25 Февраля 2026
"Карабах" вошел в топ-75 мирового рейтинга IFFHS

Азербайджанский футбол
Новости
25 Февраля 2026 11:40
32
Футбольный клуб "Карабах" занял 71-е место в мировом рейтинге клубов Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на IFFHS, команда Гурбана Гурбанова набрала 768,75 балла и стала самым высоко расположенным азербайджанским клубом в списке.

В национальном сравнении ближайшие преследователи значительно отстают. "Нефтчи" расположился на 375-й позиции с 300 очками, "Зиря" — на 399-й (290,5), а "Сабах" занял 411-е место с 283,25 балла.

Лидером рейтинга стал мадридский "Реал", далее идут "Манчестер Сити" и "Фламенго".

Отметим, что рейтинг IFFHS охватывает четырехлетний период и отражает суммарные результаты клубов во всех официальных турнирах. Позиция "Карабаха" подтверждает стабильные выступления команды в еврокубках в последние сезоны и регулярное участие в групповых стадиях европейских турниров.

İdman.Biz
