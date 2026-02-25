25 Февраля 2026
Гурбан Гурбанов: "Плохого завершения не получилось, мы сильно прибавили"

25 Февраля 2026 12:18
Гурбан Гурбанов: "Плохого завершения не получилось, мы сильно прибавили"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в аэропорту после возвращения команды в Баку прокомментировал вылет клуба из плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по итогам противостояния с "Ньюкаслом" (2:3, первый матч 1:6), сообщает İdman.Biz.

Наставник "скакунов" отметил, что несмотря на итоговый вылет, команда получила важный опыт: "Нельзя сказать, что все закончилось плохо. Для клуба это серьезный шаг вперед. После результата первой игры психологически было непросто готовиться к ответному матчу, тем более соперник постоянно заставлял нас ошибаться".

Гурбанов также подчеркнул значение поддержки трибун и личные ощущения от противостояния.

"Очень ценно, что болельщики поддерживали нас до самого конца. Практически в каждом матче чувствовалось присутствие фанатов соперника - на трибунах было около 1500-2000 человек. На стадионе "Ньюкасла" я бывал как футболист, а теперь получил уже другой опыт - как главный тренер. Когда начинается игра, все лишнее уходит, остаются только матч и команда", - подытожил тренер.

Отметим, "Карабах" завершил выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА на стадии плей-офф.

İdman.Biz
