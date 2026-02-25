25 Февраля 2026
Камило Дуран повторил достижение Фалькао в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбол
25 Февраля 2026 10:56
Камило Дуран повторил достижение Фалькао в Лиге чемпионов

Футболист "Карабаха" Камило Дуран вошел в число колумбийских игроков, забивших не менее пяти голов за один сезон Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Teleqraf, нападающий отличился в матче плей-офф против "Ньюкасла" (2:3) и довел свой счет голов в текущем розыгрыше турнира до пяти.

По этому показателю 24-летний форвард стал третьим колумбийцем, которому удалось забить пять и более мячей за сезон Лиги чемпионов, повторив достижения Джексона Мартинеса и Радамеля Фалькао.

Отметим, "Карабах" приобрел Дурана в начале сезона у "Портимоненсе" за 200 тыс. евро (400 тыс. манатов). В списке его голов в турнире — "Айнтрахт Франкфурт" (два), "Аякс", "Бенфика" и "Ньюкасл".

