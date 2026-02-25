Гурбан Гурбанов: "Мы прошли долгий и интересный путь в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от "Ньюкасла" в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (2:3, первая игра — 1:6), подведя итоги еврокубковой кампании своей команды, сообщает İdman.Biz.

Наставник поблагодарил футболистов за пройденный путь и отметил их характер.

"Прежде всего хочу поблагодарить команду. Мы прошли долгий и интересный путь в Лиге чемпионов. Если говорить коротко, я доволен каждым игроком — их игрой, самоотдачей и характером. В сегодняшнем матче ребята показали себя с хорошей стороны, несмотря на то, что после бакинской встречи было непросто подготовиться психологически. Мы дважды пропустили в начале игры, но затем сумели собраться и до финального свистка не выпадали из матча", — заявил Гурбанов.

Он также поблагодарил болельщиков соперника и азербайджанскую публику.

"Хочу отдельно отметить болельщиков "Ньюкасла". В какие-то моменты они даже поддерживали нас и аплодировали нашему голу. Те, кто побывал в Баку на первом матче, возвращались с положительными впечатлениями и говорили теплые слова. Желаю "Ньюкаслу" успехов. И, конечно, спасибо нашим болельщикам, которые были с нами до конца — и в поражениях, и в победах. Мы старались радовать их и показывать, что такое большой футбол".

Говоря о выступлении в целом, специалист подчеркнул, что каждая игра на основной стадии турнира стала ценным опытом.

"Каждый матч в основной стадии Лиги чемпионов дал нам серьезный опыт. Мы играли против больших клубов, каждая команда действует по своей системе. К каждой игре подходили по-разному. Особенным опытом, в том числе лично для меня, стали встречи с английскими клубами. Я уже говорил, что английский футбол отличается от общеевропейского. Конечно, хотелось бы выступить еще лучше, но считаю, что мы проявили себя достойно. Эти матчи долго не забудутся. Ребята устали и физически, и морально, в ряде встреч получили серьезные удары. Тем не менее перед нами всегда стояли максимальные задачи. Теперь нужно все проанализировать и понять, какие шаги предпринять в ближайшие месяцы и годы, чтобы двигаться вперед".

Гурбанов также рассказал о тактических решениях команды.

"Мы стремимся сохранить и развивать свою игровую систему. Однако иногда против тебя выходит соперник, который силен и в работе с мячом, и физически, и тактически. В таких случаях мы выбрали схему с пятью защитниками, чтобы перекрыть проблемные зоны. В целом мы придерживаемся своей философии, но если в будущем в еврокубках возникнут сложности, не исключены определенные корректировки".

Отдельно тренер остановился на игре при стандартных положениях.

"Сложности при стандартах — это, прежде всего, сила соперника. Даже при тщательной подготовке они могут оказаться сильнее. Мы видели, что "Ньюкасл" по-разному исполняет стандарты. У них высокие, мощные игроки, против которых всегда трудно. В современном футболе стандарты дают, наверное, около 30% успеха. Сегодня мы уступаем не только в этом компоненте, но и в целом в структуре футбола по сравнению с Европой и Англией — они развиваются очень быстро. Тем не менее мы уделяем этому большое внимание и хотим становиться сильнее", — подчеркнул Гурбанов.