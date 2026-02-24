Экс-игрок "Карабаха" - о шансах "скакунов" на выход в 1/8: "В футболе нет ничего невозможного"

"Кажется, что "Карабаху" сегодня будет очень сложно добиться успешного результата в Лиге чемпионов. Потому что разница в счете велика".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, об этом заявил бывший футболист "Карабаха" Тарик Эльюнусси, говоря об ответном матче агдамского клуба против "Ньюкасла" в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Бывший полузащитник сборной Норвегии подчеркнул, что крупная победа агдамской команды на выезде выглядит маловероятной:

"Выиграть в Ньюкасле со счетом 6:0 или 6:1 очень сложно. Я не говорю, что это невозможно — в футболе нет ничего невозможного. Но выход в следующий этап представляется крайне трудной задачей. Если бы существовал реальный шанс, он выглядел бы более вероятным в первой игре, то есть в Баку", — заявил он.

Он отметил, что внимательно следит за "Карабахом":

"Особенно когда команда выступает в Лиге чемпионов и в целом в еврокубках, следить за ее матчами становится проще".

Тарик Эльюнусси также подчеркнул, что в этом сезоне "Карабах" успешно выступил в Лиге чемпионов:

"Команде удалось удивить многих. Я получал сообщения от разных людей. Они интересуются клубом, поскольку знают, что я когда-то играл в "Карабахе". Те, кто раньше не знал о "Карабахе", теперь осведомлены об этом клубе. Думаю, команда завоевала большое уважение в мире благодаря своему выступлению в Лиге чемпионов".

Ветеран футбола поделился и воспоминаниями о своей карьере в Азербайджане:

"Я очень люблю Азербайджан. К сожалению, мне не удалось остаться там надолго — я выступал всего шесть месяцев. Я приехал с травмой, и мне потребовалось время, чтобы набрать оптимальную форму. По этой причине я не смог проявить себя на желаемом уровне. Для меня это было непросто".

Он добавил, что вспоминает период, проведенный в Баку, с теплотой:

"Руководство клуба, тренерский штаб, футболисты — одним словом, все относились ко мне очень хорошо. Баку — великолепный город. Жаль, что я не смог остаться подольше и увидеть другие регионы страны. У меня большой интерес к географии, истории и культуре. Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми людьми в Азербайджане. В будущем планирую снова посетить Баку".