Азербайджанский хавбек "Црвены Звезды" обозначил главную цель

Полузащитник "Црвены Звезды" Ислам Гасанов обозначил главную цель на ближайший период - попасть в основную команду белградского клуба.

"Сейчас моя самая большая цель - подняться в основную команду "Црвены Звезды", - сказал Гасанов в комментариях Азертадж.

Футболист отметил, что команда лидирует в лиге и рассчитывает на чемпионство: "У нас большие шансы стать чемпионами. Мы хотим завоевать титул и выступать в европейских турнирах. В составе, помимо меня, есть еще два нигерийских игрока. Тренеры говорят, что для того чтобы стать хорошим футболистом, нужно много работать. Конечно, я делаю все возможное. Сейчас в основной команде есть игроки 2008 года рождения. Играть в больших клубах - мечта каждого, но одного желания недостаточно, нужно работать".

Напомним, Гасанов перешел в "Црвену Звезду" из "Сабаха". В 2023 году он стал лучшим бомбардиром лиги U15 АФФА, забив 76 голов.