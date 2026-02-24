Игорь Пономарев: "Я был счастлив, получив из рук папы этот желанный подарок" — КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сегодня исполнилось 66 лет Игорю Пономареву — знаковой фигуре в истории отечественного спорта. Игорь Анатольевич остается единственным азербайджанским футболистом, завоевавшим титул олимпийского чемпиона (Сеул-1988). Кроме того, он вошел в историю как лучший исполнитель пенальти в чемпионате СССР, установив уникальный рекорд: 24 реализованных удара подряд.

В интервью Idman.Biz именинник рассказал о самом ярком юбилее и самом ценном подарке в своей жизни.

"Если вспоминать дни рождения, то больше всего запомнилось 50-летие. Тогда собралось множество гостей, многие приехали поздравить меня из-за рубежа. И, конечно, поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева — такое невозможно забыть.

Что касается подарков, я обычно не акцентирую на них внимание. Но кожаный мяч, подаренный отцом, не забуду никогда. Это одно из самых светлых воспоминаний детства! Вы не представляете, как я был счастлив, получив из рук папы этот желанный подарок. Думаю, именно его и можно назвать самым памятным в моей жизни", — отметил олимпийский чемпион.