25 Февраля 2026
"Карабах" побил 25-летний антирекорд Лиги чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
25 Февраля 2026 10:00
Футбольный клуб "Карабах" стал командой, пропустившей наибольшее количество голов за один сезон Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном матче 1/16 финала азербайджанский клуб уступил в гостях "Ньюкаслу" со счетом 2:3.

Пропущенные мячи стали для "Карабаха" 28-м, 29-м и 30-м в текущем розыгрыше турнира. Таким образом, команда установила антирекорд соревнования по количеству пропущенных голов за сезон, превзойдя прежний показатель в 28 мячей, принадлежавший немецкому клубу "Байер" (Леверкузен) в сезоне 2001/02 Лиги чемпионов.

Отметим, что значительная часть пропущенных голов пришлась на противостояние с "Ньюкаслом". В первом матче азербайджанский клуб потерпел поражение со счетом 1:6, а по сумме двух встреч противостояние завершилось со счетом 3:9.

İdman.Biz
