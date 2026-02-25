25 Февраля 2026
RU

Эльданиз Юсубов: "Претензии Айюба Аллаша необоснованны, мы начали юридический процесс" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
25 Февраля 2026 14:48
17
Эльданиз Юсубов: "Претензии Айюба Аллаша необоснованны, мы начали юридический процесс" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Исполнительный директор футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Эльданиз Юсубов опроверг обвинения бывшего полузащитника команды Айюба Аллаша. Ранее бельгийский футболист заявил, что клуб не выплатил ему заработную плату и отказался покрывать расходы на операцию после полученной травмы.

В ответ на запрос İdman.Biz функционер назвал претензии игрока безосновательными.

"Мы уже начали юридические процессы. Для решения возникшего недопонимания Аллаш обратился с официальным запросом через своего адвоката. Когда футболист находился в Баку, мы достигли письменного соглашения о погашении задолженности, и одна зарплата уже была выплачена. Задержка выплат связана с тем, что Айюб поздно вернулся в Баку. Он прооперировался в апреле, а прибыл в Азербайджан только в октябре. Все это время он хотел проходить реабилитацию на родине, и мы создали для этого условия", - отметил Юсубов.

Официальный представитель клуба также внес ясность в вопрос оплаты медицинских расходов. Он подчеркнул:

"Мы - профессиональный клуб, вариант с неоплатой операции невозможен. Просто сторона Аллаша вовремя не подписала документы, связанные с процессом реабилитации. Каждый раз он говорил: "Приеду в Баку, там все и оплатите вместе с зарплатой". Мы уже знаем сумму долга и согласовали ее. Контракт с игроком истек, но документы, необходимые для банковских переводов, нам до сих пор не вернули подписанными. Его долг будет выплачиваться поэтапно до конца сезона. Мы не отказывались от своих обязательств ни перед одним футболистом".

Отметим, что бельгиец марокканского происхождения перешел в "Араз-Нахчыван" в феврале 2024 года, подписав контракт по системе "0,5+1". До переезда в Нахчыван полузащитник выступал в чемпионате Азербайджана за "Габалу". В текущем сезоне игрок практически не появлялся на поле из-за последствий тяжелой травмы, полученной в весенней части первенства.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Матеуш Кохальски: "Оба матча против "Ньюкасла" получились очень тяжелыми" - ВИДЕО
12:31
Азербайджанский футбол

Матеуш Кохальски: "Оба матча против "Ньюкасла" получились очень тяжелыми" - ВИДЕО

Вратарь сделал заявление в аэропорту после возвращения команды в Баку
Гурбан Гурбанов: "Плохого завершения не получилось, мы сильно прибавили"
12:18
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Плохого завершения не получилось, мы сильно прибавили"

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал вылет клуба из ЛЧ
Болельщики встретили "Карабах" в аэропорту после матча с "Ньюкаслом" - ФОТО/ВИДЕО
12:04
Азербайджанский футбол

Болельщики встретили "Карабах" в аэропорту после матча с "Ньюкаслом" - ФОТО/ВИДЕО

Возвращение из Англии прошло на фоне реакции на игру и ключевые эпизоды встречи
"Карабах" вошел в топ-75 мирового рейтинга IFFHS
11:40
Азербайджанский футбол

"Карабах" вошел в топ-75 мирового рейтинга IFFHS

Азербайджанский клуб показал лучший результат среди представителей страны
Камило Дуран повторил достижение Фалькао в Лиге чемпионов
10:56
Азербайджанский футбол

Камило Дуран повторил достижение Фалькао в Лиге чемпионов

Форвард "Карабаха" отличился в матче плей-офф против "Ньюкасла"
"Карабах" обновил 25-летний антирекорд Лиги чемпионов
10:00
Азербайджанский футбол

"Карабах" обновил 25-летний антирекорд Лиги чемпионов

Прежний показатель принадлежал немецкому "Байеру"

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей