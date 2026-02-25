Эльданиз Юсубов: "Претензии Айюба Аллаша необоснованны, мы начали юридический процесс" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Исполнительный директор футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Эльданиз Юсубов опроверг обвинения бывшего полузащитника команды Айюба Аллаша. Ранее бельгийский футболист заявил, что клуб не выплатил ему заработную плату и отказался покрывать расходы на операцию после полученной травмы.

В ответ на запрос İdman.Biz функционер назвал претензии игрока безосновательными.

"Мы уже начали юридические процессы. Для решения возникшего недопонимания Аллаш обратился с официальным запросом через своего адвоката. Когда футболист находился в Баку, мы достигли письменного соглашения о погашении задолженности, и одна зарплата уже была выплачена. Задержка выплат связана с тем, что Айюб поздно вернулся в Баку. Он прооперировался в апреле, а прибыл в Азербайджан только в октябре. Все это время он хотел проходить реабилитацию на родине, и мы создали для этого условия", - отметил Юсубов.

Официальный представитель клуба также внес ясность в вопрос оплаты медицинских расходов. Он подчеркнул:

"Мы - профессиональный клуб, вариант с неоплатой операции невозможен. Просто сторона Аллаша вовремя не подписала документы, связанные с процессом реабилитации. Каждый раз он говорил: "Приеду в Баку, там все и оплатите вместе с зарплатой". Мы уже знаем сумму долга и согласовали ее. Контракт с игроком истек, но документы, необходимые для банковских переводов, нам до сих пор не вернули подписанными. Его долг будет выплачиваться поэтапно до конца сезона. Мы не отказывались от своих обязательств ни перед одним футболистом".

Отметим, что бельгиец марокканского происхождения перешел в "Араз-Нахчыван" в феврале 2024 года, подписав контракт по системе "0,5+1". До переезда в Нахчыван полузащитник выступал в чемпионате Азербайджана за "Габалу". В текущем сезоне игрок практически не появлялся на поле из-за последствий тяжелой травмы, полученной в весенней части первенства.