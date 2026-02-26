26 Февраля 2026
RU

Чеслав Михневич предсказал вратарю "Карабаха" переход в топ-клуб

Азербайджанский футбол
Новости
26 Февраля 2026 15:03
10
Чеслав Михневич предсказал вратарю "Карабаха" переход в топ-клуб

Экс-главный тренер польской сборной Чеслав Михневич заявил, что голкипер агдамского "Карабаха" Матеуш Кохальски перерос нынешний уровень. По мнению специалиста, опыт игры в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне сделал вратаря привлекательной целью для больших европейских команд.

"Матеуш — очень умный, образованный и волевой человек", — отметил Чеслав Михневич в беседе с Азертадж.

Специалист подчеркнул, что польская школа традиционно славится сильными голкиперами, и на данный момент Кохальски входит в число пяти лучших вратарей страны.

Михневич считает, что сейчас наступило идеальное время для трансфера игрока в более сильный чемпионат. Опыт, полученный в матчах за "Карабах" на международной арене, значительно повысил рыночную стоимость поляка и его узнаваемость среди скаутов топ-клубов.

Напомним, что Матеуш Кохальски перешел в азербайджанский клуб летом 2024 года. Ранее голкипер признавался, что его главной целью является выступление в английской Премьер-лиге.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Матеуш Кохальски нацелился на английскую Премьер-лигу
13:49
Азербайджанский футбол

Матеуш Кохальски нацелился на английскую Премьер-лигу - ФОТО

Польский голкипер "Карабаха" призвал наставника "Ньюкасла" Эдди Хау забрать его в Англию после очных матчей в Лиге чемпионов УЕФА
"Карабах" получил миллионный бонус за Жуниньо
13:07
Азербайджанский футбол

"Карабах" получил миллионный бонус за Жуниньо

Успехи бразильского форварда в составе "Фламенго" принесли агдамскому клубу дополнительную прибыль
Камило Дуран выбыл из строя после матча с "Ньюкаслом"
11:22
Азербайджанский футбол

Камило Дуран выбыл из строя после матча с "Ньюкаслом" - ФОТО

Нападающий "Карабаха" находится под наблюдением врачей после травмы в Лиге чемпионов

Поединок "Карабах" - "Сабах" доверили Гурбанову
25 Февраля 23:59
Азербайджанский футбол

Поединок "Карабах" - "Сабах" доверили Гурбанову

Назначен арбитр на битву лидеров Премьер-лиги Азербайджана

Бельгиец обвиняет "Араз-Нахчыван" в невыполнении контракта
25 Февраля 21:59
Азербайджанский футбол

Бельгиец обвиняет "Араз-Нахчыван" в невыполнении контракта

Аллаш пожаловался на невыплату зарплаты и нарушение условий контракта

Эммануэль Аддаи может покинуть "Карабах"
25 Февраля 20:45
Азербайджанский футбол

Эммануэль Аддаи может покинуть "Карабах"

После Наримана Ахундзаде агдамский клуб рискует потерять еще одного игрока

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов