Чеслав Михневич предсказал вратарю "Карабаха" переход в топ-клуб

Экс-главный тренер польской сборной Чеслав Михневич заявил, что голкипер агдамского "Карабаха" Матеуш Кохальски перерос нынешний уровень. По мнению специалиста, опыт игры в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне сделал вратаря привлекательной целью для больших европейских команд.

"Матеуш — очень умный, образованный и волевой человек", — отметил Чеслав Михневич в беседе с Азертадж.

Специалист подчеркнул, что польская школа традиционно славится сильными голкиперами, и на данный момент Кохальски входит в число пяти лучших вратарей страны.

Михневич считает, что сейчас наступило идеальное время для трансфера игрока в более сильный чемпионат. Опыт, полученный в матчах за "Карабах" на международной арене, значительно повысил рыночную стоимость поляка и его узнаваемость среди скаутов топ-клубов.

Напомним, что Матеуш Кохальски перешел в азербайджанский клуб летом 2024 года. Ранее голкипер признавался, что его главной целью является выступление в английской Премьер-лиге.