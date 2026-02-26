26 Февраля 2026
Матеуш Кохальски нацелился на английскую Премьер-лигу

Азербайджанский футбол
Новости
26 Февраля 2026 13:49
Вратарь агдамского "Карабаха" Матеуш Кохальски открыто заявил о своем желании выступать в английской Премьер-лиге (АПЛ). Несмотря на то, что азербайджанский клуб уступил "Ньюкаслу" в ответном матче со счетом 2:3 (общий счет 3:9), игра 25-летнего поляка привлекла внимание главного тренера "сорок" Эдди Хау и получила одобрение от звезды английского футбола Энтони Гордона.

Как сообщает İdman.Biz, Кохальски стал ключевой фигурой "Карабаха" в обоих поединках плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре в Баку он совершил восемь сейвов, а на стадионе "Сент-Джеймс Парк" отразил еще пять опасных ударов.

"Переезд в Англию — моя самая большая мечта. Я надеюсь, что за этими играми наблюдали не только болельщики и говорили обо мне хорошо. Я также надеюсь, что скауты из хороших клубов Премьер-лиги или Чемпионшипа смотрели и, возможно, в будущем попытаются меня купить. Я всегда стараюсь показывать все, на что способен, и помогать команде", — цитирует голкипера британское издание "Сан Спорт".

Кохальски признал, что большое количество пропущенных мячей портит общее впечатление от его работы: "Я пропустил девять голов в этих двух матчах, поэтому, конечно, я не доволен. Нельзя назвать игру хорошей, когда ты проигрываешь и пропускаешь шесть мячей в одной встрече. Но я очень рад, что люди положительно отзываются о моей игре после этого. Это большая мотивация для меня улучшать свои навыки и, возможно, в будущем играть в больших лигах и больших матчах".

Особым моментом для вратаря стали слова поддержки от Энтони Гордона, который забил Кохальски четыре гола в первом матче. Польский голкипер рассказал об их диалоге: "Энтони Гордон подошел ко мне после моей ошибки, когда я выбил мяч на угловой, и сказал: 'Не злись, ты очень хороший вратарь, просто продолжай в том же духе'. Я очень счастлив, это отличная мотивация, когда слышишь подобное от такого большого игрока".

Помимо клубной карьеры, Матеуш Кохальски нацелен на попадание в национальную команду Польши: "Моя самая большая мечта — играть в сборной. У нас много хороших вратарей с большим опытом в больших лигах. Я надеюсь поехать на стыковые матчи и чемпионат мира, но это решение тренера".

Напомним, что "Ньюкасл" в настоящее время изучает рынок вратарей, так как арендованный Аарон Рамсдейл пока не убедил руководство клуба своей игрой. Матеуш Кохальски, ранее выступавший за "Легию" и "Сталь Мелец" до перехода в "Карабах" в 2024 году, надеется, что его выступление против "сорок" станет определяющим для его будущего в Европе и международного признания.

"Карабах" получил миллионный бонус за Жуниньо
13:07
Азербайджанский футбол

"Карабах" получил миллионный бонус за Жуниньо

Успехи бразильского форварда в составе "Фламенго" принесли агдамскому клубу дополнительную прибыль
Камило Дуран выбыл из строя после матча с "Ньюкаслом"
11:22
Азербайджанский футбол

Камило Дуран выбыл из строя после матча с "Ньюкаслом" - ФОТО

Нападающий "Карабаха" находится под наблюдением врачей после травмы в Лиге чемпионов

Поединок "Карабах" - "Сабах" доверили Гурбанову
25 Февраля 23:59
Азербайджанский футбол

Поединок "Карабах" - "Сабах" доверили Гурбанову

Назначен арбитр на битву лидеров Премьер-лиги Азербайджана

Бельгиец обвиняет "Араз-Нахчыван" в невыполнении контракта
25 Февраля 21:59
Азербайджанский футбол

Бельгиец обвиняет "Араз-Нахчыван" в невыполнении контракта

Аллаш пожаловался на невыплату зарплаты и нарушение условий контракта

Эммануэль Аддаи может покинуть "Карабах"
25 Февраля 20:45
Азербайджанский футбол

Эммануэль Аддаи может покинуть "Карабах"

После Наримана Ахундзаде агдамский клуб рискует потерять еще одного игрока

Диогу Вердаска: "Кяпаз" способен выбраться из сложной ситуации"
25 Февраля 19:59
Азербайджанский футбол

Диогу Вердаска: "Кяпаз" способен выбраться из сложной ситуации"

Португальский капитан верит в сохранение места в Премьер-лиге и выход в полуфинал Кубка

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов