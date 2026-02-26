26 Февраля 2026
Камило Дуран выбыл из строя после матча с "Ньюкаслом" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
26 Февраля 2026 11:22
Камило Дуран выбыл из строя после матча с "Ньюкаслом"

Нападающий агдамского "Карабаха" Камило Дуран получил повреждение в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла", который завершился поражением азербайджанского клуба со счетом 2:3. В настоящее время футболист находится под пристальным вниманием медицинского штаба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, колумбиец был вынужден досрочно покинуть поле во втором тайме встречи на стадионе "Сент-Джеймс Парк". Несмотря на забитый мяч на 50-й минуте, форвард не смог доиграть поединок из-за травмы.

"Камило Дуран, получивший повреждение в ответной игре с "Ньюкаслом", сейчас находится под наблюдением врачей. Подробная информация будет предоставлена после того, как медики вынесут окончательное заключение", — заявили в пресс-службе "Карабаха".

Напомним, что по сумме двух встреч "Карабах" уступил "Ньюкаслу" и завершил выступление в главном еврокубке. Ожидается, что сроки восстановления Дурана станут известны после детального обследования в ближайшие дни.

İdman.Biz
